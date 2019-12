-GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN DERBİ YORUMLARI İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Galatasaraylı futbolcular yarın oynanacak Beşiktaş derbisini GSTV'ye yorumlarken, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söylediler. Sakatlığı nedeniyle maçta oynaması zor gözüken kaptan Arda, takım olarak önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, ''Zor günler geçirdiğimiz ortada ama bugünlerden çıkmak bizim elimizde. Bu zamanlar birlik beraberlik zamanı. Umarım ki taraftar ve camia yarın Ali Sami Yen Stadı'nda birlik gösterisi sunacaktır. Galibiyete de ulaşırsak önümüz açık diye düşünüyorum. Tabi zorlu bir maç olacak. Beşiktaş'ın da sıkıntıları var bizim de sıkıntılarımız var, ama kendi sahamızda iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Umarım takım arkadaşlarım en iyisini verir ve kazanırız'' diye konuştu. Sabri ise Beşiktaş ile ezeli rekabet ebedi dostluk adı altında her zaman güzel maçlar oynadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Aynı maçlardan biri olacak. Amacımız kazanmak ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durum olarak da pek iyi yerde olmadığımız için mutlak surette 3 puana ihtiyacımız var. Oyun olarak, skor olarak iyi bir mücadele gösterip 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Güzel bir maç olsun, iki takıma da başarılar diliyorum. Galatasaray olarak Ali Sami Yen'de muhteşem taraftarımızın desteğiyle beraber hem iyi oyun hem de 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz. Amacımız bu yönde.'' -ALİ TURAN'IN İLK DERBİSİ- Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Ali Turan, Beşiktaş ile ilk derbi maçına çıkmayı umut ettiğini ifade etti. Ali, geçen hafta Kayserispor'a karşı mücadele ettiklerini hatırlatarak, ''Bu hafta da çok önemli bir Beşiktaş derbisi var. Kendi seyircimizin ve taraftarımızın önünde oynuyoruz. Ali Sami Yen'deki son derbimiz olacak ve o maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Umarım iyi mücadele eder ve derbiden galibiyetle ayrılırız. Şimdiye kadar bir derbide oynamak kısmet olmadı. Umarım bu hafta sonu ben de ilk derbime çıkarım. Biraz heyecan var ama inşallah galibiyetle ayrılırız'' şeklinde konuştu. Genç forvet Mehmet Batdal ise Beşiktaş maçlarının, iki takımın ligdeki konumları ne olursa olsun önemli karşılaşmalar olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: ''Her zaman değerini korur. Bu da aynı şekilde çok zorlu ve ciddi bir müsabaka olacaktır. Özellikle bizim konumumuz bu maçın ciddiyetini daha da artırıyor. Bu maçtan alacağımız galibiyet üst sıralarla aramızdaki puan farkını kapatacaktır. Ondan sonraki 3 haftada da galip gelirsek ikinci devreye iyi bir hazırlık kampından sonra daha avantajlı konumda girebiliriz. Bunun planlarını yapıyoruz. Bunun da ilk basamağı bu derbi.'' Kaleci Ufuk, Ali Sami Yen'de son derbi maçını oynayacaklarını hatırlatarak, ''Umarım bu maçta 3 puan alıp hem son derbiden mutlu ayrılmak hem de efsanevi şeyler yaşanmış Ali Sami Yen'e de güzel veda etmek istiyoruz'' dedi. Çağlar, durumlarının belli olduğunu dile getirerek, ''Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu durumdan çıkmanın da bizim elimizde olduğunun farkındayız. Takımın galip gelip özgüvenini kazanması için derbi maçı gibi güzel bir fırsat var. O yüzden maça gayet ciddi ve istekli hazırlanıyoruz. Umarım hafta sonunda bunu sahaya yansıtıp 3 puanı almak istiyoruz'' ifadesini kullandı. Genç oyuncu Emre de çok kritik bir dönemde olduklarını kaydederek, ''Kötü bir gidişat var bunun da farkındayız, Beşiktaş maçıyla da çıkışa geçmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton daha çok maç oynayacağız. Daha çok takım üst sıralara inip çıkacak. Bunun için her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz ve her maça aynı şekilde bakıyoruz. Beşiktaş maçı olması önemli tabi ama biz normal bir maç olarak bakıyoruz ve kendi evimizde galip gelmek istiyoruz'' diye konuştu.