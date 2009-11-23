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Spor

Galatasaraylı futbolculara domuz gribi aşısı

23 Kasım 2009 01:54

Turkcell Süper Lig'de Manisaspor'la 1-1 berabere kalarak liderliğe yükselme fırsatını kullanamayan Galatasaray takımında oyunculara, maç sonunda domuz gribi aşısı yapıldı.

Ambulansla Ali Sami Yen Stadı'na gelen bir sağlık ekibi, soyunma odasındaki sarı-kırmızılı futbolculara domuz gribi aşısı yaparken, oyuncuların bir kısmına ise tesislerde aşının uygulanacağı öğrenildi.

Diğer yandan, Galatasaray karşısında yaptığı başarılı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Manisaspor kalecisi İlker, yaptığı açıklamada, ''Maça ilk yarı istediğimiz gibi başlayamadık. Galatasaray golü bulunca ikinci yarı temposu düştü. Zaman zaman baskılı oynadılar, ama şans bizden yanaydı. Golü bulup 1 puan kazandık ve bu bizim için çok önemli'' dedi.

Manisasporlu oyuncu Mehmet Nas ise değerlendirmesinde, ''Takım olarak iyi mücadele ettik. Bugün sabaha otobüs yolculuğuyla İstanbul'a gelebildik ve yorgunluğumuz vardı. Galatasaray öne geçince moralimiz de bozuldu ama takım olarak iyi mücadele edip, istediğimiz puanı aldık. Önemli olan puanla dönmekti'' ifadesini kullandı.

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