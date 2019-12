-GALATASARAYLI FUTBOLCULAR ÜMİTLİ İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Galatasaraylı futbolcular Ayhan Akman, Mustafa Sarp ve Serdar Özkan, yeni sezon öncesi çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini söylerlerken, iddialı ifadeler kullandılar. Galatasaray TV'de yayınlanan Kamp Günlüğü adlı programın konuğu olan futbolculardan Ayhan Akman, sarı-kırmızılı taraftarların ve camianın beklentisinin yüksek olduğunu aktararak, ''İki sezondur şampiyon olamıyoruz ve bu yıl tüm hesaplarımız şampiyonluk üzerine olacak'' dedi. Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aradan sonra katılmak istediklerini anlatan Ayhan, ''Gerçekten o arena çok farklı. Orada olamayışımızdan dolayı biz oyuncular olarak çok üzülüyoruz. Taraftarımız da bence o lige susadılar. Yeni stadımızın da açılmasıyla birlikte o atmosferi düşündüğümde, Galatasaray'ın Avrupa'da yaptıkları, yapabilecekleri ortada olduğu için, bizim de bir an önce şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı. Ayhan, sarı-kırmızılı formayla 10 yıl geçirdiğini de hatırlatarak, ''Yeni stadımız Türk Telekom Arena'da oynayıp, iki sezon sonra da Galatasaray'da futbol yaşantımı noktalamak istiyorum. Umarım bu hayalimi gerçekleştiririm. Bulunduğum konum itibariyle de son derece memnunum. Hedefim Galatasaray'da futbolu bırakmak. Eğer onu da yapabilirsem, futbolculuk anlamında istediğim her şeye ulaşmış olacağım'' şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı orta saha oyuncusu Mustafa Sarp, yeni sezonla ilgili beklentilerini aktarırken, özellikle geride kalan sezonda çok fazla sıkıntı yaşatan sakatlıklardan uzak kalmak istediklerini vurguladı. ''Öncelikle Galatasaray'a sakatsız bir sezon diliyorum'' diyen Mustafa, ''Eğer bunlar olmazsa, Galatasaray her iki kulvarda da çok başarılı olur. Özellikle iki sezondur bu konuda çok sıkıntı çektik. Hem Avrupa'da, hem Türkiye'de tam kırılma anlarında bu tür sorunlar yaşadık. Bu yıl böyle bir şey yaşamayıp, bütün kulvarlarda çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. Yeni transferlerden Lorik Cana'yla ilgili fikrinin sorulması üzerine ise Mustafa, ''Son derece hırslı, agresif. (Bir savaş olursa en önde giderim) cümlesi her şeyi açıklıyor. Umarım hiçbir sakatlık yaşamayız. Son derece iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gün geçtikçe de daha iyi olacağını inanıyorum. Kampın henüz başındayız, 10 gün oldu, ama ben onun Galatasaray'a çok yarar sağlayacağını rahatlıkla söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer olan Serdar Özkan, sarı-kırmızılı ekipte kabullenilmek istediğini ifade etti. Serdar, 23 yaşında genç bir futbolcu olmasına karşın, futbolda çok şey yaşadığını anlatarak, ''Psikolojim her şeye hazır. Galatasaray'da yönetim de teknik heyet de taraftar da sabırlı. Burada beni herkesin kabullenmesini istiyorum. Sonuçta başka bir büyük camiadan geldiğim için burada kendimi kabullendirmek için elimden gelen bütün özveriyi göstereceğim'' dedi. Farklı mevkilerde oynayabilmesini kendisinin için avantaj olarak gördüğünü söyleyen Serdar Özkan, ''Çok erken yaşta olgunluğa ulaştığımı düşünüyorum. Çok erken yaşta bazı şeyleri yaşadığım için, hayatta olgunluğa çok erken yaşta ulaştığıma inanıyorum. Bu yüzden kendime çok güvenim var'' diyerek sözlerini tamamladı.