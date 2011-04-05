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Spor

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR PROTESTO EDİLDİ ANTALYA (A.A)

05 Nisan 2011 02:46

-GALATASARAYLI FUTBOLCULAR PROTESTO EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 04.04.2011 - Medical Park Antalyaspor maçı sonrasında Antalya Havalimanı'na gelen Galatasaraylı futbolcular 30 kişilik taraftar grubu tarafından protesto edildi. Polis korumasında stattan Antalya Havalimanı'na gelen Galatasaraylı futbolcular, giden yolcu girişi önünde bekleyen 30 kişilik taraftar grubu tarafından protesto edildi. ''Aşkımız armaya size değil'', ''O forma kutsaldır herkese nasip olmaz'' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekipleri tarafından çembere alınan ve girişten uzaklaştırılan taraftarlar, bir süre daha slogan atmaya devam etti.  Oldukça üzgün oldukları görülen Galatasaraylı futbolcular, Türk Hava Yollarının özel uçağı ile İstanbul'a hareket edecek.

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