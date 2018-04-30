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Spor

Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası açıklamalarda bulundu

Garry Rodrigues: "Şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı" Fernando Reges: "Golü erken bulmak bu tür maçlarda önemli oluyor" "Bu saatten sonra her maç çok zor" Yuto Nagatamo: "Tabii ki Galatasaray'da kalmak istiyorum" İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süp

30 Nisan 2018 00:45

Garry Rodrigues: \"Şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı\"

Fernando Reges: \"Golü erken bulmak bu tür maçlarda önemli oluyor\"

\"Bu saatten sonra her maç çok zor\"

Yuto Nagatamo: \"Tabii ki Galatasaray\'da kalmak istiyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş\'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Garry Rodrigues, Fernando ve Nagatomo karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Gol attığı için mutlu olduğunu ifade eden Rodrigues, \"Benim içinde takım içinde fantastik bir geceydi. Tabii ki gol attığım için mutluyum. Takımı yardım ettiğim için çok mutluyum. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Son dakikaya kadar mücadele eden şampiyon gibi oynayan bir Galatasaray vardı. Takım arkadaşlarımı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Mükemmel bir maçtı\" dedi.
FERNANDO: \"GOLÜ ERKEN BULMAK BU TÜR MAÇLARDA ÖNEMLİ OLUYOR\"
Maça iyi başlamanın bu tip derbi maçlarında önemli olduğunu belirten Fernando: \"Maça iyi başlamak önemliydi. Golü de erken bulmak bu tür maçlarda önemli oluyor. Rakibinizin direncini kırıyorsunuz. Ben attığım için hem de erken dakikalarda geldiği için mutluyum. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi önümüzde 3 tane daha maçımız, finalimiz daha var. Odaklanmamız gereken 3 maçımız daha böyle devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.
\"BU SAATTEN SONRA HER MAÇ ÇOK ZOR\"
Ligde kalan maçların zor olacağını ifade eden tecrübeli orta saha, \"Bu saatten sonra her maç çok zor. Beşiktaş ya da Başakşehir maçından kolay olmayacaktır. İyi gidiyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Ligin sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bu 3 maçta da elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.
NAGATOMO: \"TABİİ Kİ GALATASARAY\'DA KALMAK İSTİYORUM\"
Burada olduğum için çok çok mutluyum. Tabii ki maça bakıldığı zaman çok mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bende mutlaka her geçen maç daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Bugün maçın genelin iyi mücadele eden, galibiyeti hak eden bir Galatasaray vardı sahada. Sizin de söylediğiniz gibi uzun zaman İtalya\'da forma giydim bir çok derbide oynadım. Bu derbiye özel bir parantez açmak istiyorum. Asıl parantez açılması gereken taraftarımız. Bana inanılmaz destek ve güven veriyorlar. Onları da memnun ettiğimiz için çok mutluyuz. Burada olduğum için çok mutluyum. Fatih Hocam ile beraber çalıştığım için yardımcıları, personel, arkadaşlarım ve taraftarımızla beraber olduğumuz için mutluyum. Tabii ki kalmak istiyorum Galatasaray\'da\" ifadelerini kullandı.

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