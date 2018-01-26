Galatasaraylı futbolcular da Yellow Friday'e katıldı

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü\'nün yeni başkanı Mustafa Cengiz\'in, \"Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz\" çağrısına Galatasaray Futbol Takımı da kayıtsız kalmadı.

Sabah saatlerinden bu yana sarı-kırmızılı camiaya gönül verenler tüm Galatasaray Store mağazalarında ve internet sitesinde alışveriş yaparken, Galatasaray\'ın futbol dışındaki branşlardaki oyuncuları ve ünlü isimlerin yanı sıra futbol takımı oyuncuları da kampanyaya katıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcular, \'Yellow Friday\' kapsamında Florya Galatasaray Store\'a giderek alışveriş yaptı.

FOTOĞRAFLI