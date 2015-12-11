Galatasaraylı futbolcu Podolski hakkında suç duyurusu

Gazeteci Ahmet Döğen, Galatasaray forması giyen Lukas Podolski hakkında, "hakaret, yaralama, iş ve çalışma hürriyetini ihlal" iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Bursaspor galibiyetini Etiler'de bir mekanda eşi ve çocuğuyla bir yemek yiyerek kutlayan Alman futbolcusu, yemek çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerden birine küfür etmiş ve tekme atmıştı.

DHA'nın haberine göre, Güneş gazetesi muhabiri Ahmet Döğen, avukatı Levent Turgut Karakoç aracılığıyla futbolcu Lukas Podolski hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusunda bulundu.

Avukat Karakoç, yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilimiz Ahmet Döğen'e görevini ifa sırasında Lucas Podolski ile yakın çevresinde bulunan kişi tarafından yönelen alenen hakaret, yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yazılı, görsel, online ve işitsel medyada yer alan ve güncelliğini koruyan bu konuyla ilgili müvekkilimiz hak arama mücadelesine başvurdu" ifadelerini kullandı