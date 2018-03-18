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Spor

Galatasaraylı Fernando: "Buradan galibiyet çıkarabilirdik"

"Ciddi bir durum yok" İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı

18 Mart 2018 00:23

\"Ciddi bir durum yok\"

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 26\'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, yayıncı kuruluşa konuştu.
Ülker Stadyumu\'ndaki ambiyansı bilerek geldiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, \"Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Bugün inanarak geldik, galibiyet çıkarabildik. Ama beraberliğin kötü olduğunu söyleyemeyiz\" dedi.
\"CİDDİ BİR DURUM YOK\"
Sakatlanarak oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Fernando, \"Tanrıya çok şükür özel bir durumum yok. 3 aydır oynamıyordum, tempolu ve zor bir maçtı. İlk yarı iyi oynadım, iyi mücadele ettim. İkinci yarı fiziksel olarak düşmeler oldu. O yüzden bir değişiklik yaptık. Kimse merak etmesin, ciddi bir durum yok\" diyerek sözlerini noktaladı.

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