Galatasaraylı Elmander zehirlendi!

Braga maçı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Fatih Terim, İsveçli golcü Johan Elmander'in zehirlendiğini söyledi.

Elmander'in gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirten Terim, "Elmander bizle birlikte doktor kontrolünde kalacak. Ancak biraz önce baygınlık geçirmiş. Gıda zehirlenmesi yaşamış. Kontrol altında, serum veriliyor. Maça kadar başka bir şey olmazsa iyiyiz. " dedi.

UEFA hedefi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile birlikte katılan Selçuk İnan, her sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım olmak istediklerini dile getirerek, ''Bu bizim için çok önemli. Bu sezon seyircimiz önünde oynayacağımız ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıkacağız. Seyircimiz önündeki maçı ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız o yönde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve sürekli yer almak istiyoruz. Dolayısıyla evimizdeki maçları gruptan çıkabilme adına kazanmamız gerekiyor'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Lig'inde dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele etmenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Selçuk, ''Benim için biraz gecikmeli de olsa bu sene yaşamak ayrı bir heyecan. İlk maçı Old Trafford'da yapmak da ayrı bir duygu. Gerçekten heyecanımı çok tutamamıştım. Ama bunu üstümden attım. Seyircimiz önünde ilk Şampiyonlar Ligi maçım. Umarım iyi bir oyun ve iyi bir skorla Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz'' diye konuştu. Selçuk İnan, kendisi ve Felipe Melo'nun performansına yönelik eleştirel bir soru üzerine, şunları kaydetti: ''İkimiz de geçen sene skor anlamında biraz fazla katkı sağladık. Melo ile ikimiz yaklaşık 25 gol atmışız. İnsanların bunları beklemesi çok doğal ama geçen sezona daha kötü başlamıştık. Mevkimiz itibariyle takımla beraber oynamamız gerekiyor. Bu sene yeni oyuncuların gelmesi, daha fazla ofansif futbolcuların oynaması belki bizi bu şekilde gösteriyor olabilir. Bence ileriki maçlarda bu yükselecektir. Çünkü bu bir takım oyunu, eğer takım iyiyse biz de takımın bir parçası olarak iyiyizdir. Takım o gün biraz kötü oynamışsa, bizim de sorumluluğumuz olacaktır. Ben bir gerileme olduğunu düşünmüyorum, sadece skor anlamında katkı sağlamadık diye insanlar böyle düşünüyor olabilir.''