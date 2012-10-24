Galatasaraylı Elmander kanlar içinde kaldı!

Cluj ile oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander'in kafası yarıldı.

Romanya'nın Cluj takımı ile oynanan şampiyonlar ligi 3. maçında sarı-kırmızılı takımın İsveçli yıldızı Johan Elmander, 22. dakikada rakip ceza alanı içinde yaşanan bir poziyonda kafasına dirsek darbesi aldı.

Aldığı darbe ile bir anda yere yıkılan Johan Elmander kanlar içinde yerde kaldı.

İsveçli oyuncu tedavi için hemen kenara alındı. 3 dakika boyunca kenarda tedavisi yapılan Elmander daha sonra oyuna devam etti.