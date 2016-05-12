Galatasaraylı Denayer Belçika'nın EURO 2016 kadrosunda

EURO 2016'nın favorileri arasında gösterilen Belçika'nın, Fransa'da mücadele edeceği 24 kişilik resmi kadrosu açıklandı. Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen Jason Denayer de kadroda yer aldı.

Kadrolar açıklanmaya başladı

İlk düdüğün 10 Haziran’da çalınacağı Fransa'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde, turnuvada mücadele edecek ülkelerin kadroları belli olmaya başladı. Elemelerde B grubunu 23 puanla zirvede tamamlayan ve EURO 2016'nın güçlü ülkelerinden biri olan Belçika, turnuvada boy gösterecek 24 kişilik resmi kadrosunu duyurdu.

EURO 2016'da İtalya, İrlanda ve İsveç'le birlikte E grubunda yer alacak Belçika kadrosunda, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer de kendisine yer buldu.

Belçika'da sakatlığı nedeniyle daha önce EURO 2016'yı kaçıracağı açıklanan kaptan Vincent Kompany ve elemelerde zaman zaman şans bulan Trabzonspor'un Belçikalısı Luis Cavanda, kadroya giremeyen isimlerden biri oldu.

İşte Belçika’nın Euro 2016 kadrosu

Kaleciler: Courtois, Gillet, Mignolet

Defans: Alderweireld, Boyata, Denayer, Engels, Lombaerts, Lukaku, Meunier, Vermaelen, Vertonghen

Orta saha: Dembele, Fellaini, Nainggolan, Witsel

Forvet: Batshuayi, Benteke, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku, Mertens, Origi