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Spor

Galatasaraylı dediler Fenerbahçe'den kovdular

Kazım Avcı’nın Galatasaraylı olmasına taraftarlar tepki göstermişti

04 Temmuz 2015 01:11

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Giuliano Terraneo'nun tercümanlığını yapan Kazım Avcı'nın geçmiş yıllarda Galatasaray yöneticiliği yapan Haluk Ulusoy ve Hakan Şükür'le fotoğrafları olduğu gerekçesiyle işini son verdiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray taraftarı olan Avcı, geçmiş yıllarda Haluk Ulusoy ve Hakan Şükür ile çektirdiği fotoğrafların ortaya çıkması sonrasında Fenerbahçe 
taraftarlarından büyük tepki görmeye başlamıştı.

Bu tepkilerin yanı sıra, Terraneo'nun Emre Belözoğlu ile sözleşme yenilenmeyeceğini açıkladığı son basın toplantısında İtalyan sportif direktörün bazı  sözlerini çevirmemesi ve kolunu tutup susturmaya çalışması gibi bazı eylemlerde bulunması bardağı taşıran son damla oldu.

Geçmiş yıllarda Emre Belözoğlu ve Okan Buruk Inter'de oynarken tercümanlıklarını yapan Kazım Avcı'nın aynı zamanda futbolcu menajerliği yapmasını dikkate alan yönetim, Avcı ile yolları ayırma kararı aldı.
 

Aziz Yıldırım bizzat söyledi

 

Terraneo’nun yardımcısı Kazım Avcı ani bir kararla görevden alındı. Kazım Avcı’nın Galatasaraylı olması ve taraftarlar tarafından tepki görmesinin yanında Haluk Ulusoy ve Hakan Şükür ile çektirdiği fotoğrafların ortaya çıkması sebebiyle gönderildiği iddia edildi.


Başkan Aziz Yıldırım’ın, yanına çağırdığı Kazım Avcı'ya kararı bizzat kendisinin ilettiği öğrenildi.
Kazım Avcı, son günlerde Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasında payı olduğu iddiasıyla gündemdeydi. Aynı zamanda futbolcu menajeri de olan Avcı, bir dönem Fransız futbolcu Nicolas Anelka’yı sahte belgelerle Fenerbahçe’ye pazarlamaya çalışmakla suçlanmıştı.

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