Galatasaraylı Burak Yılmaz, taraftarla tartıştı

Galatasaray, Belçika 2. lig ekiplerinden White Star Bruxelles ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 81. dakikada Amrabat'ın ayağından gelen gol ile 1-0 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alınan Burak ile gurbetçi taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Maçta net gol pozisyonlarından yararlanamayan Burak'a bazı taraftarların sözlü tacizde bulunduğu görüldü. Burak'ın bu taraftarlara doğru yönelmesiyle başlayan gerilim Galatasaraylı diğer oyuncular ve özel güvenliğin araya girmesiyle son buldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray’ın Kayseri Erciyesspor’dan kadrosuna kattığı yeni transferi Yasin Öztekin dün ilk kez sarı kırmızılı forma ile sahaya çıktı. 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan orta saha futbolcusuna Prandelli, White Star Bruxelles maçında ilk 11’de şans verdi..

İŞTE G.SARAY'IN İLK 11'İ: Muslera - Emre Can - Chedjou - Semih - Telles - Hamit - Selçuk - Melo - Yasin - Olcan - Burak

Maçın ayrıntıları

-Karşılaşmada son düdük geldi. Galatasaray özel maçta rakibini Amrabat'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

-Maçın bitmesine dakikalar kala karşılaşmada ilginç olaylar yaşanıyor. İki tane yüzde yüz gol fırsatını değerlendiremeyen Burak oyundan çıkarken taraftarların tepkjisiyle karşılaştı. Bunun üzerine tribünlere yönelen Burak ile taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Gerilim üzerine o bölgeye Galatasaray'ın diğer oyuncuları Selçuk, Emre, Chedjou ve Melo'da koştu. Oyuncular ile taraftarlar arasında gerilim yaşandığı görüldü. Bu esnada özel güvenlik görevlileri de bölgeye gelerek yaşanan gerilimi yatıştırmaya çalıştı.

- 81'de Sneijder pasını çıkardı Amrabat sol çaprazdan içeri girdi ve golünü attı.

-79'da Burak kaleci ile karşı karşıya pozisyonda geç kalınca kaleci erken davrandı ve topu bloke etmeyi başardı.

-73'de Furkan sağdan yüklendi ve bomboş durumdaki Burak'a pasını çıkardı. Bu oyuncu müsait pozisyonda topu dışarı attı.

-59'da Hamit oyundan çıkarken yerine Sneijder girdi.

-Karşılaşmada 2. yarı başladı.

-Karşılaşmada ilk yarının son düdüğü geliyor.

-Saha içine atılan meşalalerin temizlenmesi sonrasında maç kaldığı yerden devam ediyor.

-35. dakikada Galatasaray taraftarlarının yaktıkları meşaleleri sahaya atması sonucu maça ara veriliyor.

-28'de sol çaprazdan ve ceza sahası dışından Burak sert vurdu top üstten auta çıktı.

-16'da Galatasaray'ın kazandığı serbest atışta topun başına Olcan geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Olcan'ın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

-Hakemin ilk düdüğü ile mücadele başladı.

-Mücadele öncesi 17 Ağustos 1999 yılındaki depremde hayatını kaybedenler ve Süleyman Seba için saygı duruşu gerçekleştirildi.

Veysel’in sakatlığı üzerine Prandelli, sağ bekte genç Emre Can Coşkun’u oynatırken, İtalyan teknik adam ilk 11’de 4 yabancı futbolcusuna yer verdi. Prandelli, ilk 11’de Muslera, Melo, Chedjou ve Telles’e şans verdi.

Belçika’da sevgi seli

Galatasaray’ın Süper Kupa finali öncesinde Belçika’da oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılı taraftarlar tribünleri doldurdu. Belçika’ya yakın ülkelerden Brüksel’e akın eden gurbetçi taraftarlar Galatasaraylı oyunculara yoğun sevgi seli gösterdi ve maç öncesinde sarı kırmızılı futbolcuları tek tek tribünlere çağırdılar.

Santrayı Aysal yaptı

Belçika - Türkiye ticari ilişkilerinin 50. yıl dönümü kapsamında oynanan hazırlık maçında santrayı Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye'nin Belçika Konsolosu ve White Star Kulübü başkanı birlikte yaptı. 90 dakika öncesinde Ünal Aysal sahaya inerek taraftarı selamladı. Ardından Belçika hükümenin daveti üzerine gerçekleşen maçta santrayı Belçika konsolosu ile Başkan Ünal Aysal yaptı.

Seba ve 17 Ağustos için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde Süleyman Seba ve 17 Ağustos 1999 deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.