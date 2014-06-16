Galatasaraylı Burak Yılmaz, İstem Atilla ile evlendi

Milli futbolcu Burak Yılmaz, İstem Atilla ile dünyaevine girdi.

Antalya Kaleiçi'ndeki Arma Restoran'da düzenlenen düğün töreninde, çiftin nikah şahitliklerini milli futbolcu Selçuk İnan, Burak Yılmaz'ın kardeşi Manolya Yılmaz, Ali Egesel ve Oktay Kiremitçi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından kıyılan nikahın ardından, mikrofon uzatılan Yılmaz, "Bugün hayatımın en anlamlı oyunu herhalde. Özellikle Selçuk İnan'ın asisti vardı" dedi.

Türel de Yılmaz'ın, küçük yaşlardan beri herkesi mutlu ettiğini dile getirerek bugün de onun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz, nikahın kıyılmasının ardından Türel tarafından uzatılan cep telefonuyla Başbakan Tayyip Erdoğan ile konuştu. Davetlilere de dinletilen konuşmada Başbakan Erdoğan, genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Belediye Başkanı Türel, nikah cüzdanını Selçuk İnan'a, İnan da Yılmaz'a verdi.

Nikah törenine, Yılmaz ve Atilla ailelerinin yanı sıra futbolcular Caner Erkin, Umut Bulut, Uğur Boral, Necati Ateş, Serkan Balcı, Olcan Adın ile teknik direktör Yılmaz Vural da katıldı.

Nikah sırasında güvercin uçuruldu, havai fişek gösterisi yapıldı.