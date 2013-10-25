Galatasaraylı basketbolcu Nathan Jawai yoğun bakımda

Galatasaray'ın, dün akşam Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı Olympiakos karşılaşmasında 22 sayı atan ve oynadığı oyunda herkesi kendine hayran bırakan yıldız basketbolcu Nathan Jawai'den kötü haber geldi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Jawai, yoğun bakıma alındı.

Yıldız oyuncunun durumu hakkında resmi siteden şu açıklama yapıldı: “Dün oynanan Galatasaray Liv Hospital – Olympiakos maçı sonrası, oyuncumuz Nathan Jawai baş dönmesi, sol kolunda ve bacağında uyuşma şikayetiyle Liv Hospital Hastanesi'ne götürülmüştür. Yoğun bakımda izlemeye alınan Nathan Jawai’nin tetkikleri devam etmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”