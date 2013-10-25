T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı basketbolcu Nathan Jawai yoğun bakımda

Galatasaray: Yoğun bakımda izlemeye alınan Nathan Jawai’nin tetkikleri devam etmektedir

25 Ekim 2013 15:01

Galatasaray'ın, dün akşam Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynadığı Olympiakos karşılaşmasında 22 sayı atan ve oynadığı oyunda herkesi kendine hayran bırakan yıldız basketbolcu Nathan Jawai'den kötü haber geldi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Jawai, yoğun bakıma alındı.

Yıldız oyuncunun durumu hakkında resmi siteden şu açıklama yapıldı:  “Dün oynanan Galatasaray Liv Hospital – Olympiakos maçı sonrası, oyuncumuz Nathan Jawai baş dönmesi, sol kolunda ve bacağında uyuşma şikayetiyle Liv Hospital Hastanesi'ne götürülmüştür. Yoğun bakımda izlemeye alınan Nathan Jawai’nin tetkikleri devam etmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

 

ETİKETLER

nathan jawaigalatasarayyoğun bakımhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24