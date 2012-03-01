Galatasaray'lı Baros'a Hamburg talip oldu...

T24 - Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Milan Baros'a menajeri Paska aracılığıyla resmi teklif iletildi. Hamburg'un önümüzdeki günlerde de Galatasaray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Milan Baros'a Almanya gözüktü!.. Yaşadığı sakatlıklar ve aldığı cezalar nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'le bir türlü yıldızı barışmayan Çek yıldıza Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Hamburg resmen talip oldu.



Sözleşmesi 2013'te bitiyor



Baros'u kadrosunda görmeyi çok isteyen Hamburg'un menajer Pavel Paska aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi. Alman kulübünün önümüzdeki günlerde de Baros'la yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'de eskisi kadar mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcunun da bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin de 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Baros'u uygun bir teklif gelmesi halinde gözden çıkarmak istediği belirlendi.



Cimbom bu teklife hayır demez



Almanya'dan gelen haberlere göre Hamburg yönetimi 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Galatasaray'ın son yıllarda sakatlıkları nedeniyle verim veremeyen Baros için bu rakama hayır demeyeceği konuşuluyor. Fatih Terim'in de yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni sezonda kadrosunda Baros'u düşünmediğini ve çok daha önemli bir forveti takıma istediğini söylediği ifade ediliyor.



Necati geldi, formayı kaptırdı



Antalya maçında gördüğü kırmızı kart ve devre arasında yapılan Necati Ateş transferinin ardından 11'deki yerini kaybeden Baros'a taraftarın da desteği azalmış durumda. 2008 yılında Lyon'dan 5.5 milyon Euro'ya transfer edilen Çek forvet, Sarı-Kırmızılı formayla 105 maçta 60 gole imzasını attı.



Ruslar da peşinden koşuyor!



Baros'u özellikle bu sezon başında başta Zenit olmak üzere birçok Rus takımı yakın takibe almıştı. Galatasaray ise Fatih Terim'in verdiği olumsuz rapor üzerine Çek yıldızı satmamıştı. Fakat Ruslar'ın Baros'a ilgisi sürüyor.



Son 3 sezonda sadece 52 maça çıkabildi!



Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son yıllarda bir türlü Galatasaray'a beklenen katkıyı yapamayan Milan Baros, taraftarın da gözünden düşmeye başladı. Takvim'in haberine göre, Çek yıldız son 3 sezonda sadece 52 maçta forma giyerek beklentilerin çok altında kaldı.



18 maçta 7 gol attı



Bu sezon 18 maçta görev yapan Milan Baros fileleri 7 kez havalandırdı. Fakat Çek yıldız yine de Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.



Kırmızı kart sabır taşırdı!



Hırçın tavırlarıyla birçok kez Galatasaray'a zarar veren Baros'un Antalya maçında gördüğü anlamsız kırmızı kart sabırları taşırdı.