-GALATASARAY'LI ARDA'YA TALİP VAR İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nün sahibi Miguel Angel Gil, yıldız futbolcu Arda Turan'ın transferi için sarı-kırmızılı kulübe başvuruda bulundu. İstanbul'a gelen Gil, Çırağan Otel'de Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir görüşme yaptı. İlk görüşmede anlaşma sağlanamazken, Miguel Angel Gil'in, dün sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinden Taner Aşkın'ın açıkladığı 12,5 milyon avroluk teklifin daha üstünde bir bonservis bedeli önerdiği bildirildi. Pazarlıkların devam edeceği ve anlaşma sağlanması halinde Arda'nın, temmuz ayından itibaren İspanya Ligi ''La Liga''da Atletico Madrid formasını giyebileceği ifade edildi.