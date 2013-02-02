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Spor

Galatasaraylı Amrabat'ın imza gününde kavga çıktı, biber gazı kullanıldı

Amrabat'ın imza günü için mağazaya akın eden sarı kırmızılı taraftarlar kendi arasında kavga etti

02 Şubat 2013 18:32

Bursa'da Galatasaraylı Ambrabat imza gününe geldi, taraftarlar kavga etti. Kavgada biber gazı da kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 20’inci haftasında bu akşam Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın futbolcusu Nordin Amrabat taraftarla buluştu. Bir grup Bursaspor taraftarı da mağazanın bulunduğu caddeye gelirken, Galatasaray taraftarları ile kavga etti. Yumruklaşma sırasında bir kişi yanında taşıdığı biber gazını sıktı. Polisler tarafları güçlükle ayırdı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sarı- kırmızılı taraftarlar, Bursa Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan GS Store’da düzenlenen organizasyona Amrabat ile fotoğraf çektirmek ve imza alabilmek için akın etti. İmza günü için mağazaya akın eden Galatasaray taraftarları kavga etti. İki taraftar arasındaki yumruklaşma sırasında bir kişi de yanında bulundurduğu biber gazını sıktı. İmza sırasında bekleyen çocuklar biber gazından etkilenip ağlarken, polisler de kavga edenleri ayırarak mağaza önünden uzaklaştırdı.

 

Bursaspor taraftarı da geldi

 

Öte yandan bir grup Bursaspor taraftarı da mağazanın bulunduğu caddeye gelerek Galatasaray taraftarına tepki gösterdi. Çevik Kuvvet Ekipleri, yeşil beyazlı taraftarları mağazaya yaklaştırmazken, tezahüratlarının ardından dağılmaları için uyardı. İki takım taraftarları bir süre karşılıklı tezahürat yaptı. Bursaspor taraftarları daha sonra buradan ayrıldı.

 

Basın mensupları çıkarıldı

 

GS Store’da düzenlenen imza günü için gelen basın mensupları ise sadece kulübün televizyonu ve yerel bir televizyonun çekim yapabileceği belirtilerek mağazadan çıkarıldı.

 

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