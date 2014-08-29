Galatasaraylı Alex Telles'e Sevilla talip oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'e İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla talip oldu.

Sarı kırmızılı takıma Ocak ayında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Alex Telles'e Sevilla Kulübü resmen talip oldu.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, İspanyol Kulübü, Galatasaray'ın sol beki için resmi teklifini yaptı ve Brezilyalı futbolcunun ayrılma ihtimali gündeme geldi.

6 milyon euro teklif ettiler

Sevilla Kulübü, Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

5+3+1 yabancı sınırlaması nedeni ile sıkıntı yaşayan ve Prandelli'nin talebi ile kadroya bir stoper ve yabancı forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray Yönetimi, Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye aldı.

Prandelli'nin raporu ve görüşüne göre Sevilla'nın teklifine yanıt verilecek.