Galatasaray'la anlaşan Igor Tudor ne kadar ücret alacak?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, sarı kırmızılı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Ayrıca sarı kırmızılı kulüp, Hırvat teknik adam ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da, Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasından sonra Igor Tudor ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandı.

Hırvat teknik adam Igor Tudor, bugün saat 13:00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek kulüp çalışanları ile tanıştı.

Tesisleri gezen Igor Tudor, saat 17:00'e başlayan antrenman ile Galatasaray'daki görevine resmen başladı.

Hırvat teknik adam, yarın saat 15:00'te yapılacak olan basın toplantısı ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'dan resmi açıklama

Sarı kırmızılı kulüp, Igor Tudor ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi. İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.