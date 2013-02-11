Galatasaray'ın zirve keyfi

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi M.P. Antalyaspor'u Türk Telekom Arena'da ağırlayan lider Galatasaray, Burak Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak zirvede rahat bir nefes aldı.

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Medical Park Antalyaspor, Türk Telekom Arena’da karşı karşıya geldi. Kazanan, Burak Yılmaz'ın iki golüyle sarı kırmızılı takım oldu.

Bu galibiyetle puanını 40’a çıkaran Galatasaray, bu hafta ikinci sıraya yükselen Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Sahadan puansız ayrılan M.P Antalyaspor ise 33 puanda kaldı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin gerisinde haftayı 4. sırada kapattı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada en yakın takipçisini mağlup etmeyi başaran Galatasaray zirvede rahat bir nefes aldı.

Galatasaray sahaya Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Dany, Riera, Hamit Altıntop, Yekta Kurtuluş, Selçuk İnan, Amrabat, Sneijder ve Burak Yılmaz ilk 11’i ile sahaya çıkarken, Medical Park Antalyaspor sahada Hakan Arıkan, Ali Tandoğan, Aissati, Musa Nizam, Uğur İnceman, Emrah Başsan, Ergün Teber, Zeki Yıldırım, Deniz Barış, Diarra ve Mehmet Eren Boyraz 11’i ile yer aldı.

Yeni transferlerden Sneijder’in ilk 11’de sahaya çıktığı, Drogba’nın ise tribünde izlediği maça sarı kırmızılılar etkili başladı. Kontrollü bir oyun sergileyen rakibinin sahasına yerleşmek isteyen Galatasaray, ilk dakikalarda kanatlardan gelerek pozisyon üretmeye çalıştı.

Sarı kırmızılılar aradığı golü 8. dakikada Burak Yılmaz ile buldu. Galatasaray rakip yarı sahanın orta bölümünden serbest vuruş kullandı. Hamit Altıntop’un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Burak Yılmaz’ın önünde kaldı. Yıldız futbolcu bekletmeden vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

M.P. Antalyaspor kalesinde gördüğü golün ardından daha fazla ileri çıkmaya başladı. Sarı kırmızılıların kalesinde pozisyon bulmaya çalışan konuk ekip, istediği fırsatları yakalayamadı. Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, ikinci gol için M.P. Antalyaspor kalesine yüklenmeye devam etti.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, Galatasaray 8. dakikada Burak Yılmaz’ın kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine de Galatasaray hızlı başladı. Oyunu M.P. Antalyaspor yarı sahasına yıkan sarı kırmızılılar, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Maçın 62. dakikasında Galatasaray’da sahneye yine Burak Yılmaz çıktı. Yıldız futbolcu rakip fileleri ikinci kez havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

Orta alanda topu İbrahim’den kapan Amrabat, sol kanattaki Burak Yılmaz ile topu buluşturdu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Burak, çektiği sert şutla kaleci Hakan Arıkan’ı birkez daha mağlup etti ve farkı 2’ye çıkardı. Maça ilk 11’de başlayan Sneijder, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Emre Çolak’a bıraktı.

Kalan bölümde M.P. Antalyaspor oyundan koparken, sarı kırmızılılar rakip kaleye tehlikeli gelmeye devam etti. Ev sahibi takım yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, konuk ekipte fileleri havalandırmayı başaramadı. Galatasaray, Burak Yılmaz’ın 8 ve 62. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray: 2 - Medical Park Antalyaspor: 0

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Köse, Mehmet Metin

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Dany, Riera, Hamit Altıntop (Dk. 86 Engin Baytar), Selçuk İnan, Yekta Kurtuluş, Amrabat (Dk. 80 Umut Bulut), Sneijder (Dk. 81 Emre Çolak), Burak Yılmaz

Medical Park Antalyaspor: Hakan Arıkan, Ali Tandoğan, Deniz Barış, Musa Nizam, Ergün Teber, Emrah Başsan (Dk. 71 İbrahim Dağaşan), Uğur İnceman, Zeki Yıldırım (Dk. 86 Okan Özçelik), Mehmet Eren Boyraz, Aissati, Diarra (Dk. 65 Isaac)

Goller: Dk. 8 ve Dk. 62 Burak Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Amrabat, Dk. 88 Yekta Kurtuluş, Dk. 89 Burak Yılmaz (Galatasaray), Dk. 73 Uğur İnceman (Medical Park Antalyaspor)