-GALATASARAY'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Galatasaray, kötü gidişini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın, ligde 4 maçtır süren galibiyet hasretine geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek son vermesinin ardından, bir çıkış yapması beklentisi, Gençlerbirliği karşısındaki yenilgiyle son buldu. Taraftarı karşısında son galibiyetini 30 Ekim tarihinde oynanan Medical Park Antalyaspor maçında 2-1'lik sonuçla alan Galatasaray, 2-0'lık Manisaspor ve 2-1'lik Beşiktaş maçlarının ardından Gençlerbirliği'ne de yenilerek, Ali Sami Yen Stadı'ndaki üst üste 3 mağlubiyetini almaktan kurtulamadı. -TRİBÜNLERDEN TEPKİ- Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği maçında üst üste yenilen gollerin ardından tepki tezahüratları yapmaya başladı. Özellikle ikinci golün ardından tepkiler artarken, takımı ıslıklayan taraftarlar, ''Ali Sami Yen hakkını size helal etmiyor'' tezahüratıyla tempo tuttular. Maçın devre arasında oyuncuları soyunma odasına ıslıklarla gönderen taraftarlar, ikinci yarı sahaya çıkılırken de yine ıslıklarla tepkilerini sürdürdüler. Taraftarlar kaleci Ufuk'u da ayağına her top geldiğinde ıslıkladılar. Mücadelenin 65. dakikasında, ''Hepimiz stadı terk ediyoruz'' tezahüratı yaparak tribünleri boşaltmaya başlayan taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ı da istifaya çağırdı. ''Adnan Polat el salla'', ''Sezgin-Polat el ele, hep beraber tribüne'' tezahüratlarıyla tepkilerini sürdüren taraftarlar, Gençlerbirliği'nin her pasında da ''Oley'' çekti. -HAGİ, RİJKAARD'IN GERİSİNDE KALDI- Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 8 lig maçının ardından, görevine son verilen Frank Rijkaard'dan daha kötü bir performans ortaya koydu. Ligin 8. haftasının ardından görevinden alınan Rijkaard, 4 galibiyet ve 4 yenilgiyle 12 puan toplarken, Gheorghe Hagi ise 8 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ancak 8 puan elde edebildi. -ARDA SİNİR KÜPÜ- Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım'ın bir kararına sinirlenip yedek kulübesinden fırlayarak saha kenarına kadar geldi. Maçın 46. dakikasında daha önce sarı kartı bulunan Orhan Şam'ın topu elle kesmesi sonrası hakem Yunus Yıldırım'dan ikinci sarı kartını çıkarmasını isteyen Arda, saha kenarına kadar gelerek tepki gösterirken, araya giren 4. hakem Kutluhan Bilgiç ile takım arkadaşları oyuncuyu sakinleştirmeye çalışarak, yeniden yedek kulübesine götürdüler. Maçı tribünden takip eden Mustafa Sarp'ın sakin olması yönünde seslenmesine de Arda, ''Ne sakini be'' diyerek karşılık verdi. -ARDA FORMASINA KAVUŞTU- Sakatlığı düzelen Galatasaray Takımı Kaptanı Arda Turan, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında Sabri'nin yerine oyuna girerek, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Takımıyla son maçına 29 Ağustos'ta Eskişehirspor karşısında çıkan Arda, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde 7 Eylül'deki Belçika maçında sakatlanmıştı. -GENÇLERBİRLİĞİ GOLLE BAŞLADI- Gençlerbirliği takımı, henüz ilk saniyelerde Galatasaray filelerini havalandırarak karşılaşmaya adeta golle başladı. Maçın henüz 38. saniyesinde Hurşut'un ayağından golle buluşan Gençlerbirliği, ligin en erken gollerinden birine de imza atmış oldu. -SABRİ HASTANELİK OLDU- Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, Gençlerbirliği maçının 53. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Murat Kalkan'la girdiği mücadelede sakatlanan Sabri, maçtaki yerini Arda'ya bırakırken, oyuncunun tedbir maçalı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. -KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ- Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçında koltukları söktüler. Galatasaray takımının sezonun ikinci yarısında maçlarına Türk Telekom Arena'da devam edecek olması nedeniyle, Ali Sami Yen Stadı'nın koltuklarını söken bazı taraftarlar, hatıra olarak bu koltukları yanlarında götürdüler. Ayrıca maçın sonlarına doğru ise kötü sonuçlara tepki olarak koltukları söken taraftarlar, bu koltukları tribünlerden aşağıya attılar. -KAR YAĞIŞI ALTINDA MAÇ- İstanbul'da etkili olan soğuk hava, maçın başlamasıyla birlikte önemli ölçüde kar yağışına döndü. Rüzgarla birlikte tipiye dönen kar yağışı, maç esnasında oyunculara etkiledi. -PİNO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ- Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Juan Pablo Pino, sarı-kart cezalısı durumuna düştü. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Pino, gelecek hafta yapılacak Konyaspor maçında oynayamayacak.