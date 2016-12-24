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Spor

Galatasaray'ın yenileri tabelada yok!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen futbolculardan Eren Derdiyok dışında gol atan isim olmadı

24 Aralık 2016 12:45

Galatasaray’ın sezon başında yaptığı transferlerden takıma en çok katkı sağlayan isim Eren Derdiyok oldu. Eren dışındaki hiçbir yeni transfer ligde gol atmayı başaramadı.

Josue, kupada 2 kez ağları sarsarken, büyük umutlarla kiralanan İzlandalı forvet Kolbein Sigthorsson, sakatlığı nedeniyle takımla antrenman bile yapamadı.

Sezona iyi başlayan ve takımın en çok pas yapan ismi olan Tolga Ciğerci, de gol bulamayan isimler arasında yer aldı.

Serdar Aziz de sakatlıklar nedeniyle takıma düzenli katkı veremedi. Luis Cavanda ile Josue vasatın altında kalırken, Nigel de Jong skor üretemese de orta alana dinamizm kattı.

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Eren DerdiyokGalatasarayTolga CiğerciCavanda

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