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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo İstanbul'a geldi

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'ın İtalya’nın İnter takımından kiralık olarak transfer etmek istediği Japon futbolcu Yuto Nagatomo, İstanbul’a geldi

31 Ocak 2018 15:36

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın İtalya’nın İnter takımından kiralık olarak transfer etmek istediği Japon futbolcu Yuto Nagatomo, İstanbul’a geldi.
Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 12.00’da İstanbul’a gelen Japon futbolcu, Atatürk Havalimanı’nda Galatasaraylı idareciler tarafından karşılandı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Nagatomo, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Bu arada Galatasaray’ın yeni transferi Nagatomo’nun İstanbul’a gelişini Japon gazeteciler de görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcunun havalimanındaki görüntüleri
- Futbolcunun yürüyüşü
- Detaylar

FOTOĞRAFLI

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