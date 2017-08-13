Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kendisi ve kulübü West Ham United'la anlaştığı ancak İstanbul'a gelmesi adeta 'yılan hikayesi'ne dönen Sofiane Feghouli, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Sarı-kırmızılılar oyuncu ve kulübüyle yaklaşık 1 ay önce anlaşmış, ancak aradaki küçük pürüzler nedeniyle Feghouli'nin İstanbul'a gelmesi her seferinde 'rötar' yapmıştı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da oyuncunun kulübüyle görüşülmeye başlandığına dair bildirim yapıldı. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor.