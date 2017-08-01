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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Ndiaye, sağlık kontrolünden geçti

Senegalli orta saha, gece saatlerinde İstanbul'a geldi

01 Ağustos 2017 13:38

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği Senegalli orta saha Badou Ndiaye, gece saatlerinde başkan Dursun Özbek ile birlikte geldiği İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Kulübü'nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Galatasaray Sportif AŞ'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye, sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.

Senegalli futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu."

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