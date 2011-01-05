-GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ KAZIM ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 04.01.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Kazım Kazım, devre arası kamp çalışmalarına katılmak için Antalya'ya geldi. Fenerbahçe ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olan Kazım Kazım'ı, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda gazeteci karşıladı. Orta saha oyuncusu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileriyle birlikte bir otomobille Galatasaray'ın kamp yaptığı Rixos Lares Otel'e gitti. Kazım Kazım'ın yarın sabah yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.