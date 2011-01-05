T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ KAZIM ANTALYA'DA ANTALYA (A.A)

05 Ocak 2011 01:20

-GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ KAZIM ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 04.01.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Kazım Kazım, devre arası kamp çalışmalarına katılmak için Antalya'ya geldi. Fenerbahçe ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olan Kazım Kazım'ı, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda gazeteci karşıladı. Orta saha oyuncusu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileriyle birlikte bir otomobille Galatasaray'ın kamp yaptığı Rixos Lares Otel'e gitti. Kazım Kazım'ın yarın sabah yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24