Galatasaray'ın yeni transferi Josue'den ilk açıklama

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği Portekizli oyuncu Josue, görüşmeler için geldiği İstanbul'da GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılara geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Josue, "Galatasaray'a gelmemde, buraya gelmemde payı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan aileme teşekkür etmek istiyorum. Hep benimle beraberler, hep benim yanımdalar. Tekrardan Türkiye'ye döndüğüm için, tekrardan burada olduğum için ve Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok mutluyum. Hedefleri biliyorum, hedefler doğrultusunda elimden gelenin en iyisini takımıma umarım sağlarım" şeklinde konuştu.

Türkiye futboluna yabancı olmadığını belirten Portekizli futbolcu, "Biliyorum ama her sene futbol değişiyor. Tabii ki Türk futbolu da değişiyor. Ama diğer taraftan buradaki atmosfer, buradaki yaşadıklarım beni buraya döndürdü. Türkiye'ye döndüğüm için de o yüzden çok mutluyum. Şimdi çok çok daha büyük bir camia, Türkiye'nin en büyük camiasında oynayacağım. En güzel stadında, en güzel taraftarının önünde oynayacağım, o da beni inanılmaz heyecanlandırıyor" diye konuştu.