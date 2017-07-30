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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcu için 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek

30 Temmuz 2017 16:34

Galatasaray uzun süredir çalışma yürüttüğü Sofiane Feghouli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladığı yeni transferi Feghouli, bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geliyor. Yarın İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız oyuncu, 3 yıllık imzayı attıktan sonra, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak.

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, dün yaptığı açıklamada Cezayirli oyuncu ve Fernando'da imza aşamasına geldiklerini, kampa katılmalarını beklediklerini açıklamıştı. Ergün, "Kamp yaptığımız yerde daha önce West Ham vardı. Feghouli'nin odası hazır, bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Maliyeti ne kadar?

Cezayirli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme üzerinde her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, West Ham United'ın talep ettiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim sağladı ve 4.5 milyon euro gibi bir rakama ikna etti.

West Ham United'a 4 yıllık bir ödeme planı sunan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Sofiane Feghou ile 3.3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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