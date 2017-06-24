Galatasaray'ın yeni transferi Belhanda kimdir?

Wesley Sneijder'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken Galatasaray, bonservisi Dinamo Kiev'e ait olan Younes Belhanda'nın kulübüyle 7 milyon Euro peşin ve 1 milyon Euro bonuslar karşılığında el sıkıştı. Oyuncuyla da şartlarda mutabık olan sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncu ile 4 yıllığına anlaşma sağladı.

Kimdir?

25 Şubat 1990 tarihinde Fransa'nın Avignon kentinde dünyaya gelen Younes Belhanda, gençliğini Aramon kentinde geçirdi. Ailesi aslen Fas'ın Taza şehrinden gelen Belhanda futbol kariyerine büyüdüğü şehrin takımı Racing Club Amaron'da başladı.

Ne yaptı?

13 yaşında iken Lyon, Marsilya, St. Etienne ve Montpellier tarafından takip edilmeye başlayan Belhanda tercihini Montpellier'den yana kullandı. Faslı futbolcu zaman içinde defansif bir orta sahaya evrildi. Belhanda 2007-08 sezonu sonuna doğru Fransa 4. Ligi'nde mücadele eden rezerv takıma yükseldi. Bir yandan U-19 takımında bir yandan da rezerv takımda mücadele eden futbolcu bir ulusal gençlik turnuvası Coupe Gambardella'yı kazanan kadroda yer aldı.

Bu süreçte gösterdiği performans ile dikkat çeken futbolcu bazı takım arkadaşları gibi profesyonel sözleşme ile ödüllendirildi. 27 Haziran 2009'da üç yıllık sözleşmeye imza atan Belhanda takımın başına geçen Rene Girard ile as kadronun parçaları arasında yer aldı.

Montpellier forması ile Fransa Ligue 1'de 2009-2011 yılları arasında 4 gollük katkı veren Younes Belhanda, asıl patlamasını 2011-12 sezonunda takımı ile eşzamanlı yaptı. 2011-12 sezonunu sürpriz bir şekilde şampiyon tamamlayan Montpellier'in Benjamin Stambouli, Olivier Giroud, John Utaka, Souleymane Camara gibi en önemli isimlerinden biri olan futbolcu 13 golle takımına katkı verdi.

2013-14 sezonu başında 8.5 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer olan Belhanda takımda geçirdiği 2.5 yılın ardından 2015-16 sezonu devre arasında Schalke 04'e kiralık olarak gitti. Almanya'da geçirdiği dönemde 15 maça çıkan Faslı futbolcu 2 gol kaydederek sezonu tamamladı ve Kiev'e geri döndü.

Geçen sezonun başında doğduğu topraklara Nice forması ile geri dönen Belhanda, yükselişte olan takımının dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Belhanda ,Nice'de geçirdiği 2016-17 sezonunda çıktığı 31 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

(Goal)