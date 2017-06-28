Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul’da!

Galatasaray’ın, İngiltere’nin Swansea kulübünden transfer ettiği Fransız forvet Bafetimbi Gomis’in uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kiralık oynadığı Marsilya taraftarına veda eden 31 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekibe imzayı atmak için İstanbul’a geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini karşılamaya gelen taraftarın yarattığı izdiham dolayısıyla havaalanından çıkmakta zorlanan Fransız forvetin, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın (perşembe) günü resmi imzayı atması bekleniyor.

31 yaşındaki deneyimli golcünün havaalanında yaptığı ilk açıklamalar şöyle:

"Arkadaşlarım Drogba ve Chedjou bana Galatasaray hakkında bilgiler verdi. Türkiye'deki en iyi takımın Galatasaray olduğunu söylediler.