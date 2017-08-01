Galatasaray'ın yeni transferi Badou Ndiaye İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın daha önce görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği 26 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın, transferi konusunda Badou Ndiaye ve kulübü Osmanlıspor'la görüşmelere başladığı Senegalli orta saha İstanbul'a geldi.

Osmanlıspor'un kurucu başkanlarından Ahmet Gökçek yaptığı açıklamada bonuslarla birlikte yaklaşık 7,5 milyon Euro ve bir yıl içinde Galatasaray altyapısından 3 oyuncunun kendilerine verilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Altyapıdan verilecek oyuncuların netlik kazanmadığı öne sürüldü.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray, Ndiaye ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 26 yaşındaki orta sahanın yıllık 2.2 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.

Osmanlıspor'da geçen sezon 42 maça çıkan Badou, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Badou Ndiaye

DOĞUM TARİHİ: 27 Ekim 1990 (26 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Dakar / Senegal

BOYU: 1,80 m

UYRUĞU: Senegal

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €

2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 42 maç, 7 gol, 3 asist

OYNADIĞI TAKIMLAR: Diambars, Bodo Glimt, Osmanlıspor