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Spor

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Prandelli İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli yarın 2 yıllık sözleşmeye imza atacak

07 Temmuz 2014 22:22

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, İstanbul'a geldi. Galatasaray başkanı Ünal Aysal'ın anlaşma sağladığı İtalyan teknik adam, Galatasaray'daki görevine yarın başlayacak.

Ntvspor'da yer alan haberde Galatasaray, uzun süredir aradığı teknik direktörüne kavuştu. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, İstanbul'a geldi.

Deneyimli ve başarılı İtalyan teknik adamı, iki yıllığına Galatasaray’a bağlayacak olan anlaşma, yarın saat 14.00’de Türk Telekom Arena'da başkan Ünal Aysal ve Cesare Prandelli arasında, medyaya açık törenle imzalanacak.

 

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