T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın 'kağıt üstündeki' teknik direktörü belli oldu

Teknik Direktörü'nün kağıt üzerinde Jan Olde Riekerink olmasına karar verildi

05 Mart 2016 23:03

Galatasaray Yönetimi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda, Gençlerbirliği maçından itibaren Galatasaray Teknik Direktörü'nün kağıt üzerinde Jan Olde Riekerink olmasına karar verildi.

Radikal’in haberine göre, Orhan Atik, Başakşehir mücadelesinde kağıt üzerinde son kez takımın başında olacak. Önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına teknik direktör unvanı ile Riekerink çıkacak. Ancak, Orhan Atik ve Taffarel'in görev alanı aynı şekilde devam edecek. Gençlerbirliği maçında da kadroyu Orhan Atik yapacak.

Sneijder'in önerisi ile Galatasaray'da altyapının başına getirilen Riekerink, Florya'daki toplantıda Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle görüştü. Riekerink, tüm yaş gruplarının Florya'daki maçlarını izlediğini ifade etti. Hollandalı teknik adam, 2000 doğumlu oyuncuların gelecek adına büyük şans olduğunu belirterek gelecek adına yapılması gerekenleri yönetim ile paylaştı. Galatasaray yönetimi, genç futbolcuların erken yaşta kulüp bünyesine kazandırılması için de harekete geçecek. Sarı kırmızılılar, yetenekli isimleri erken yaşta profesyonel yaparak A takımda oynatmayı düşünüyor.

ETİKETLER

galatasarayteknik direktörriekerink

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24