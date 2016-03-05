Galatasaray'ın 'kağıt üstündeki' teknik direktörü belli oldu

Galatasaray Yönetimi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda, Gençlerbirliği maçından itibaren Galatasaray Teknik Direktörü'nün kağıt üzerinde Jan Olde Riekerink olmasına karar verildi.

Radikal’in haberine göre, Orhan Atik, Başakşehir mücadelesinde kağıt üzerinde son kez takımın başında olacak. Önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına teknik direktör unvanı ile Riekerink çıkacak. Ancak, Orhan Atik ve Taffarel'in görev alanı aynı şekilde devam edecek. Gençlerbirliği maçında da kadroyu Orhan Atik yapacak.

Sneijder'in önerisi ile Galatasaray'da altyapının başına getirilen Riekerink, Florya'daki toplantıda Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle görüştü. Riekerink, tüm yaş gruplarının Florya'daki maçlarını izlediğini ifade etti. Hollandalı teknik adam, 2000 doğumlu oyuncuların gelecek adına büyük şans olduğunu belirterek gelecek adına yapılması gerekenleri yönetim ile paylaştı. Galatasaray yönetimi, genç futbolcuların erken yaşta kulüp bünyesine kazandırılması için de harekete geçecek. Sarı kırmızılılar, yetenekli isimleri erken yaşta profesyonel yaparak A takımda oynatmayı düşünüyor.