T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın yeni sezon formasından ilk görüntü

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalardan sarı-kırmızı renklerin hakim olduğu bir forma sosyal medyada sızdırıldı

28 Haziran 2014 02:17

Gelecek sezon (2014-2015) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar sosyal medyada sızdırıldı.

Galatasaray'ın klasik parçalı formasının dışında üretilen beyaz forma taraftarlar tarafından ilgigörürken Sarı-kırmızılılara sürpriz bir forma tasarlandı.

Galatasaray'ın 2009-2010 sezonunda giydiği mor formaya benzeyen bir tasarıma sahip olanyeni sezon forması Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti.

Gelecek sezon Sarı-kırmızılıların forma sponsorunun belli olmaması nedeniyle resmi olarak görücüye çıkmadığı iddia edildi.

İşte o forma:

ETİKETLER

galatasarayformailk görüntüsosyal medyasızdırıldıiç saha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24