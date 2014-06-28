Galatasaray'ın yeni sezon formasından ilk görüntü

Gelecek sezon (2014-2015) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar sosyal medyada sızdırıldı.

Galatasaray'ın klasik parçalı formasının dışında üretilen beyaz forma taraftarlar tarafından ilgigörürken Sarı-kırmızılılara sürpriz bir forma tasarlandı.

Galatasaray'ın 2009-2010 sezonunda giydiği mor formaya benzeyen bir tasarıma sahip olanyeni sezon forması Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti.



Gelecek sezon Sarı-kırmızılıların forma sponsorunun belli olmaması nedeniyle resmi olarak görücüye çıkmadığı iddia edildi.

İşte o forma: