"Galatasaray'ın yeni hocası Lucescu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray'ın Süper Kupa ve üçüncü yıldızı almasında başarı gösteren Rumen teknik adam Mircea Lucesku ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Oğlu Razvan ve eski öğrencisi Emre Aşık, Luce’nin yardımcıları olacak.

Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberine göre, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, camianın ve özellikle de taraftarın hayal kırıklığına ilaç olacak bir isimle el sıkıştı:Mircea Lucescu...

Bir süredir çok gizli bir çalışma yürüten ve detayları yakın çevresinden bile gizleyen Sarı-Kırmızılılar’ın patronu, Rumen hoca ile görüştü, projelerini anlatıp 12 yıl sonra Ukrayna’dan ayrılmaya ikna etti.



Lucescu, sezon başında birçok teklif almasına rağmen yakın dostu olan Shakhtar’ın patronu Ahmedov’un, “Sezon sonuna kadar kal” ricasını kırmayarak iç karışıklık yaşanan ülkede kalmıştı. Lucescu ailesine çok yakın bir kaynak bu kez ayrılığın yakın olduğunu, “Ukrayna’dan ayrılıyor. Yeni adresi yüzde 85 Galatasaray olacak” sözleriyle özetledi.

3 kupayla dönebilir



Lucescu-Özbek görüşmeleri, sadece bir prensip anlaşmasıyla da sınırlı kalmadı. Rumen teknik adamın, ekibi bile hazır. Yunanistan’ın Xanthi takımını çalıştıran ve bu ekiple sözleşmesi bitecek olan oğlu Razvan da İstanbul’a gelecek.

Yanında bir Türk de isteyen deneyimli hocanın tercihi, Beşiktaş ve Galatasaray’dan öğrencisi Emre Aşık oldu. Şu an bitime 4 hafta kala Ukrayna Ligi’nde lider D.Kiev’in 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren 70 yaşındaki efsane hoca, Ukrayna Kupası’nda ve Avrupa Ligi’nde de yarı finalde. Hedefi, Shakhtar kariyerini 3 kupayla noktalamak.