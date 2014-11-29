Galatasaray'ın yeni hocası Hamzaoğlu, Terim'den izin isterken ne dedi?

Galatasaray'da Anderlecht yenilgisi sonrası Cesare Prandelli’nin bileti kesilerek Fatih Terim’in yardımcısında karar kılındı. Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılı yöneticilere “Hocam izin verirse sizinle çalışırım” cevabını verdi. Terim'den "Ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum hocam” diyerek izin isteyen Hamzaoğlu, onayı aldıktan sonra imzayı attı.

Cesare Prandelli ile yollarını ayıran Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu. Sarı kırmızılı yönetim, İtalyan hoca ile ipleri kopardıktan sonra eski kaptanı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in yardımcısında karar kıldı... Çarşamba gecesi başlayan “Hamza Hamzaoğlu-Galatasaray” hattında neler yaşandı ve Galatasaray’ın eski yıldızı nasıl teknik direktörlük koltuğuna getirildi gelin yaşananlara hep birlikte bakalım... Anderlecht yenilgisinin ardından Prandelli’nin bileti kesildi. Yönetimin kafasında kulübü yakından tanıyan ve lig, rakipler hakkında bilgi sahibi olan yerli bir hocayı göreve getirmek vardı. İlk aday Hamza Hamzaoğlu’ydu.

İmparator izin verdi

O gece Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Ali Dürüst, Hamza Hamzaoğlu’nu aradı ve kendisini düşündüklerini belirtip görüşme talep etti. Hamzaoğlu, “Fatih hocam izin verirse elbette” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’i aradı ve “Biz Hamza hoca ile iznin olursa görüşmek, çalışmak istiyoruz” dedi. Terim de “Hamza ile görüştünüz mü?” sorusuna “Evet” yanıtını alınca Hamzaoğlu’nu aradı, fikrini sordu. Hamzaoğlu, Terim’e G.Saray’dan aldığı teklifi doğrulayıp “Ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum hocam” dedi. İmparator da yardımcısına izin verdi. Belçika dönüşünde Hamzaoğlu Perşembe akşamı İstanbul’a davet edildi. Kendisi, Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst ile görüştü.

Saat 03.00’te el sıkıştılar

Dürüst ve Albayrak ikilisi, Hamza Hamzaoğlu ile geceyarısı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in İstinye’deki evine gitti. Yöneticiler, Türkiye A Milli Takımı’nda yardımcı hocalık yapan Hamza Hamzaoğlu’na, Galatasaray’dan aldığı teklifi değerlendirmesi adına izin veren Fatih Terim’e teşekkür ziyaretinde bulundular. Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray yönetimi daha sonra son detaylarını konuştu. Bir dönem Galatasaray formasıyla başarılar yaşayan Hamza Hamzaoğlu ile önceki gece yarısı saat 03.00’te el sıkışıldı. Cesare Prandelli sonrası artık Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu...

5 aylık sözleşme imzalandı

Galatasaray yönetimi, görev süresinin kısa süreli olması nedeniyle yeni hocaları Hamza Hamzaoğlu ile 5 aylık bir kontrat yaptı. Mayıs ayında görevini bırakıp seçim yapacak olan Duygun Yarsuvat yönetimi, görev süresinin dışında bir anlaşma yapmanın etik olmayacağı gerekçesiyle Hamzaoğlu’nun da onayıyla yeni hocasıyla 5 ay artı opsiyonlu bir sözleşmeye imza attı. Hamzaoğlu’nun 5 aylık görev süresi sona erince opsiyon maddesinin devreye girip girmemesine Mayıs ayında seçilecek olan Galatasaray’ın yeni yönetimi karar verecek