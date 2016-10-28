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Spor

Galatasaray'ın yeni evi Sarıyer olacak

Sarı-kırmızılılar TOKİ'nin vereceği 200 dönümlük arazi için fizibilite çalışmasına başladı

28 Ekim 2016 11:47

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin arazisini Emlak Konut'a teslim etme kararı alan Galatasaray'ın yeni tesislerini Sarıyer'e taşıması kesinleşti.

TOKİ'nin gösterdiği araziler içinde yönetim 200 dönümden biraz fazla bir arazi için son fizibilite çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Uskumruköy'de olduğu bildirilen bu arazi Türk Telekom Arena'ya yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta. Gümüşdere, Kısırkaya Köyü ve bu çevrede gösterilen diğer arazilere ise yönetimden veto geldi.

Şu anda idman yapılan Florya Tesisleri ile TT Arena arasındaki mesafe 31 kilometre uzaklıkta.

 

Futbolculara yol göründü!

 

İki sezon içinde Uskumruköy'e girmeye hazırlanan G.Saray'da sürpriz bir kriz ortaya çıktı. Riekerink ve Sneijder de dahil olmak üzere G.Saray'da pek çok isim idman tesislerine yakınlığından dolayı Florya'da oturuyor.

Sarı-kırmızılıların tesislerinin Sarıyer'e taşınmasının netleşmesinden sonra kulüp arazi bakarken, yeni yapılacak tesisler futbolcuların da evlerini taşımasına neden olacak.

Çünkü Florya'da oturup Sarıyer'e idmana gelmek yaklaşık 50 kilometrelik bir yol anlamına gelecek. Sarı-kırmızılı futbolcuların, bu duruma nasıl tepki verecekleri şimdilik bilinmiyor..

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GalatasarayFloryaMetin Oktay TesisleriSarıyerTOKİ

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