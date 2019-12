Galatasaray'ın yeni başkanı Ünal Aysal

T24 - Galatasaray Kulübü'nün 34'üncü başkanı, 2998 oyla tarihin en yüksek oyunu alan Ünal Aysal oldu.





Galatasaray Kulübü'nün 34'üncü başkanı, tarihin en yüksek oyunu alan Ünal Aysal oldu. Aysal, olağanüstü seçimli genel kurulda 2998 oy alarak, rekor oyla başkanlık koltuğuna oturdu. Adaylardan Turgay Kıran 573 ve Mehmet Helvacı da 397 oy aldı.







Aysal: Teveccüh büyük oldu



Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rekor bir oy alarak kulübün 34. başkanı olan Ünal Aysal, çok büyük bir şerefe nail olduğunu söyledi.



Oy sayımının ardından teşekkür konuşması için kürsüye gelen Ünal Aysal, ''Bugün senelerimi verdiğim bu camiada çok büyük bir şerefe nail oldum. Bunun için hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Galatasarayımızın bugün bize her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu açık. Bunu birlikte, beraberce, uygarca ve uzlaşma içinde yapmak zorundayız. Bunu başaracağız'' dedi.



Bunun bir bayrak yarışı olduğunun altını çizen Aysal, ''Bir asrı geçmiş dönemden beri bayrağı devrederek Galatasaray'ı bugünlere getiren bir süreçtir bu. Ben 34. başkan olacağım. Biz de görevimizi yerine getireceğiz. Bugün özel bir gün, çünkü bize teveccüh büyük oldu. Bu, bize büyük bir güç verdiği kadar çok büyük bir sorumluluk da yükledi. Bunun bilinci içinde çalışacağız'' ifadelerini kullandı.



Adnan Polat yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Aysal, yine rakipleri Mehmet Helvacı ile Turgay Kıran'a da teşekkürlerini iletti.



Aysal ayrıca, ''Tek vaadim var. Başarı, başarı, başarı...'' diyerek sözlerinin tamamladı.



Başkan adaylarından Mehmet Helvacı, seçimin ardından yaptığı konuşmada, ''Başkanımız en yüksek oyla seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Bu teveccüh gösterildiği için başarılı olacağına yüzde 100 inanıyorum. Biz her Galatasaraylı gibi, her zaman arkasındayız ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız'' diye konuştu.



Turgay Kıran ise, ''İşte Galatasaray yine kazandı. Sevgili Ünal Aysal'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Galatasaray her zamanki gibi kazanan taraf oldu'' şeklinde konuştu.

Adnan Polat katılmadı

Bu arada genel kurula Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat katılmazken, açılış konuşmasını kulüp başkan yardımcısı Taner Aşkın yaptı. Polat'ın, hastalığının nüksetmesi nedeniyle gelemediğini belirten Aşkın, "Ses kısılması nedeniyle sizlerle birlikte olamadı" dedi. Polat'ın, büyük ihtimalle oy kullanmaya da gelemeyeceği öğrenildi.









ÜNAL AYSAL KİMDİR?



İstanbul 1941 doğumlu olan Ünal Aysal, liseyi 1960 yılında mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde, yüksek öğrenimini de İsviçre–Neuchatel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.



Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu 1960 yılından itibaren, çalışma hayatına başlamış olan Ünal Aysal, 1970-72 yıllarında Koç Holding bünyesindeki Ram Dış Ticaret şirketinde ihracat koordinatörü olarak görev yaptı. 1974 yılında da Unit International'ı kurdu. 1984 yılında petrolün yanı sıra, elektrik üretimi ve anahtar teslim santral inşa ve finansmanı projelerinde ihtisaslaştı. Turizm sektörüne de giren Aysal, 1000 kişinin çalıştığı Unit Group'un çatısını oluşturan 23 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yürüttüğü girişimlerden başka, bazı yatırımcı Avrupa şirketlerinin yönetim kurullarında da faal üye olarak çalışmaktadır.



Ünal Aysal 1999 yılında, Türkiye'yi yurt dışında en iyi temsil eden iş adamlarından biri olarak, Bakanlar Kurulu kararı ile Cumhurbaşkanı tarafından verilen Yüksek Liyakat Madalyası ile onurlandırılmıştır. İktisadi Araştırmalar Vakfı, Tez Değerlendirme Yarışmasının sponsorluğunu üstlenen Ünal Aysal'ı, her yıl yapmış olduğu katkılardan dolayı şeref üyeliğine seçmiştir.





Ali Sami Yen ve diğerleri...

Sarı-kırmızılı kulübün 106 yıllık tarihinde, şimdiye dek 33 kişi başkanlık yaparken, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, 1905-1914 tarihleri arasında üst üste 10 yıl süreyle başkanlık görevini üstlendi.

Ali Sami Yen, 1 yıllık aradan sonra üst üste 4 yıl daha sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yaptı ve 15 yıl Galatasaray Kulübü'ne başkanlık yaparak ulaşılması güç bir rekoru da eline geçirdi.

Galatasaray Kulübü'ne şimdiye dek başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:

1905-18, 1925 Ali Sami Yen

1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş

1925 Ali Haydar Şekip

1926 Ahmet Robenson

1927 Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29 Necmettin Sadak

1929-30 Abidin Daver

1930-31, 1933 Ahmet Kara

1931-32 Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal

1933 Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36 Ethem Mememencioğlu

1936-37 Saim Gogen

1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu

1939 Nizan Nuri

1939 Adnan Akıska

1940-42 Tevfik Ali Çınar

1942-43 Osman Dardağan

1944-46 Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68 Suphi Batur

1953, 1962-64 Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu

1957-59 Sadık Giz

1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt

1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96 Alp Yalman

1996-2001 Faruk Süren

2001-2002 Mehmet Cansun

2002-2008 Özhan Canaydın

2008-2011 Adnan Polat

2011- Ünal Aysal