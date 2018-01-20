Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz: Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, seçimin ardından açıklamalar yaptı. Cengiz, üyelere hitaben yaptığı konuşmada, "Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Mustafa Cengiz’in konuşması şöyle:

"Tekrar aynı sözleri tekrar etmek istiyorum. Mevlam yardımcı olsun, her şeyin hayırlı olsun diyorum. Çok samimiyetle söylüyorum, bugün burada sizler Galatasaray tarihindeki bir ilki yaşattasınız. İlk defa başkanın girdiği bir seçimde diğer ady seçim kazandı. İlk defa sanırım 5 sandık geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz bir çığır açtınız. Çok teşekkür ederim. Sizler gibi sıradan bir neferim. Hizmet arzum beni buraya getirdi. Sizlerin temsilcisi, yüreği ve aklıyım. Siz neyseniz ben oyum. Divan'daki 5 değerli arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum.

Açık şeffaf bir Galatasaray, doğruların söylendiği, doğruların realize edildiği bir Galatasaray olacak. Sizler olmazsanız ben bir hiçim. Sizlerle birlikte varım. Galatasaray markasını hak ettiği yere çıkaracağız. Bana oy atmayanların da başkanıyım. Beni tanıyanlar böyle bir kişiğe sahip olduğumu bilirler. Beni tanımayanların da desteğini almaya çalışırım. Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Galatasaray'ın sahada ve 14 spor dalında tekrar şahlanmasını başlatacağız. Tüm başkanlarımıza gereken özeni göstereceğiz. Ben Dursun Özbek'e katkıları için teşekkür ederim. Biz başkanlarımıza, yöneticilerimize ve Galatasaaylılara çok teşekkür ederiz. Yaşasın Galatasaray"