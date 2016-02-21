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Spor

Galatasaray'ın UEFA süreci yarın başlayacak

Sarı-kırmızılı kulüp, mali konularda son dönemde yaşanan iyileşmeleri ve geleceğe dönük planlarını aktararak, UEFA'dan ek süre talebinde bulunacak

21 Şubat 2016 18:09

Galatasaray'da finansal sorunlar nedeniyle UEFA ile yaşanan süreçte sona yaklaşılırken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in başında bulunduğu heyet yarın İsviçre'ye gidecek.

UEFA heyeti ile 23 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek görüşmeler öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, başkan yardımcısı Eşref Alaçayır ve genel sekreter Fatih İşbecer, İsviçre'ye gidip, son hazırlıkları yapacaklar.

Eurosport'taki habere göre, İsviçre'ye bugün giden yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün de dahil olacağı heyet, yarın konuyu takip eden avukat Jean Louis Dupont'la görüşecek.

Galatasaray Kulübünün dosyası, UEFA Finansal Fair Play Komisyonu tarafından 1+1 yıl Avrupa kupalarından men cezası istemiyle UEFA Hukuk Kuruluna sevk edilirken, 23 Şubat Salı günü son görüşmeler yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, mali konularda son dönemde yaşanan iyileşmeleri ve geleceğe dönük planlarını aktararak, UEFA'dan ek süre talebinde bulunacak.

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