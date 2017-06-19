Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekilişi bugün TSİ 15.30'te yapılacak.

Katılacak ekipleri eşleştirecek 1. ön eleme çekilişi 14.00’te gerçekleştirilecek ve bu turda 100 takım yer alacak.

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Galatasaray’ın da dahil olduğu 2. ön eleme turu kura çekimi 15.30’da yapılacak. 16 takım doğrudan katılırken, kurada 1’inci ön eleme turundan gelecek olan 50 takım da yer alacak.

Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turundaki ilk maçını 13 Temmuz Perşembe günü, rövanşı da 20 Temmuz’da oynayacak. Galatasaray, tüm kura çekimlerine seri başı olarak katılacak ve 3 eleme turunu geçip gruplara katılmaya hak kazanması halinde birinci torbada yer alacak.