Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nu 4 puanla üçüncü sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray’ın muhtemel 16 rakibinden 7’si Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan, 2’si de Şampiyonlar Ligi’nde gelen takımlar.

Avrupa Ligi’nde son maçlar öncesi gruplarını lider tamamlayan, Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ve Frankfurt sarı-kırmızılı takımla eşleşebilir.

Galatasaray’ın muhtemel 9 rakibi ise şöyle: Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea ve Frankfurt, İnter ve Napoli.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00’te yapılacak