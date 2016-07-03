T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın tweetleri sosyal medyayı salladı

Sarı kırmızı kulübün sosyal medya hesabından atılan iki tweet binlerce retweet ve beğeni aldı

03 Temmuz 2016 21:17

Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabı gün içinde attığı tweetlerle sosyal medyaya damga vurdu. İlk olarak saatler 00.00'ı gösterirken, Şike Operasyonu'nun yapıldığı tarihe gönderme yapılan '3Temmuz2011' hasthag'i açıldı. Sarı kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu tweet tam 12 bin defa retweet edildi, bir o kadar da beğeni aldı.

ETİKETLER

GalatasarayTwitter3 Temmuz 2011av mevsimiSinan Gümüş
","articleSection":"Spor","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-07-03T21:17:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/galatasarayin-tweetleri-sosyal-medyayi-salladi,348397","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/galatasarayin-tweetleri-sosyal-medyayi-salladi,348397"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24