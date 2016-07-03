Galatasaray'ın tweetleri sosyal medyayı salladı

Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabı gün içinde attığı tweetlerle sosyal medyaya damga vurdu. İlk olarak saatler 00.00'ı gösterirken, Şike Operasyonu'nun yapıldığı tarihe gönderme yapılan '3Temmuz2011' hasthag'i açıldı. Sarı kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu tweet tam 12 bin defa retweet edildi, bir o kadar da beğeni aldı.