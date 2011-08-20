Galatasaray'ın transferi deşifre oldu

T24 - Galatasaray’ın yeni transferi Engin Baytar, dün kampa katılırken Fatih Terim ile tokalaşması esnasında çekilen fotoğraf Terim’in transfer listesini açığa çıkardı!



Galatasaray Kulübü’nün resmi internet sitesine konulan resim istemeden de olsa Terim’in tahtada yazdığı ve alınmasını istediği oyuncularını ortaya çıkartmış oldu. Tecrübeli teknik adamın arkasında bulunan tahtada, Hürriyet’in de daha önce duyurdu, Köln’den ayrılmak isteyen Alman Panzeri Podolski, Chelsea’nin İsrailli yıldızı Benayoun’un adı yer alıyor.

Podolski 8 milyon



Ayrıca tahtanın hemen sağında Atletico Madrid’in orta sahası Elias’ın ismi gözden kaçmıyor. Bununla birlikte belki de sarı kırmızılıları en çok heyecanlandıran isim Diego Forlan. Tahtadaki bilgiler bununla sınırlı değil... Bu isimlerin yanlarından çıkartılan oklarla ücretleri belirtilmiş. Podolski için 8 milyon yazarken, İsralli yıldızdan çıkartılan okta 6.5 yazdığı dikkatlerden kaçmıyor

En acili Elias



Öte yandan tahtada sağ kanat için düşünülen Elias’ın hemen üstünde yazan “SOS” ise Keita’nın transfer edilmemesi sebebiyle sağ taraftaki problemi işaret ettiği tahmin ediliyor.

G.Saray Engin için bir fırsattır



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Slovenya kampına katılan yeni transferleri Engin Baytar’ı hem övdü hem uyardı. Terim, “Ben Engin’in şu ana kadarki hatalarından iyi dersler çıkardığını düşünüyorum. Bence Galatasaray, Engin için ideal bir ortam. Zaten Engin’in hataları olmasaydı bonservis bedeli bu kadar olmazdı” dedi.



