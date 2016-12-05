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Spor

"Galatasaray'ın teknik direktörü yok"

Mehmet Demirkol: Şu anki puan durumu Galatasaray için olağanüstü

05 Aralık 2016 16:22

Spor Yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da dün oynanan Kasımpaşa-Galatasaray ve cumartesi günkü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Kasımpaşa-Galatasaray maçını Jan Olde Riekerink üzerinden tenkit eden Demirkol "Galatasaray'ın teknik direktörü yok" görüşünü savundu.

Demirkol'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray bir de teknik direktörü olsaydı ligi bitirmişti. Şu anki puan durumu Galatasaray için olağanüstü. Bir de teknik direktörü olsa şampiyon olur. Riekerink Galatasaray hocalığını kendisine layık görmüyor. Teknik direktörlüğünü göremiyoruz bile. Galatasaray'da bu kadar teknik direktörsüzlüğe gelinen nokta çok enteresan. Teknik direktörlük takımın şeklini değiştirmekle olur. Riekerink dün 'Ben değişiklik yaptığım zaman işi berbat ediyorum' dedi. Bu orta saha boşluğunun sebebini Selçuk olarak görüyorsan, oynatmamaya devam edeceksin."

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın stoperi Serdar Aziz'i de yenilen goldeki hatası ve gördüğü sarı kart ile ilgili olarak eleştirdi.

"Golde Serdar Aziz'in çıkışı hatalı. Gördüğü sarı kart da yanlış. Serdar Aziz dökülüyor. Nerede duracağını bilmiyor. O topu Adem Büyük'e verecek dünya üzerinde stoper yok. Zamanında Serdar Aziz'i Inter istedi. Kendisini geliştirmesi lazım. 26 yaşından sonra Sergio Ramos mu olunur? Galatasaray'da sadece Bruma'da gelişme var. Bruma Türk Telekom Arena'da ilk dikkat edilecek oyuncu haline geldi. İlk döneminde bu cesareti gösteremiyordu. Kasımpaşa'nın penaltısı gol olsa tufan olurdu. Bu orta saha performansıyla Galatasaray çuvallar. Sneijder'i bu kadar geri koşturtmamak lazım. Bu kadar uğraşmaması lazım."

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oynanan futbolu değerlendiren Demirkol, Fenerbahçeli taraftarların Gökhan Gönül protestosu ile ilgili konuştu: 

Beşiktaş'ta bir düşüş var. Ama Fenerbahçe'nin bu kadar övülecek bir tarafı yok. Fenerbahçe normalde demarke şutlar atıyordu. Derbide atamadı. Beşiktaş'ın defansif tedbirleri bunu engelledi. Fenerbahçe ne yapabiliyorsa derbide yaptı. Hüseyin Göçek gol mü iptal etti, penaltı mı vermedi anlamadım. Tosic'in kırmızı kart görmesi lazımdı. Hata var. Ama bu kadar. Kaybettiğiniz zaman ilk suçlu hakem oluyor. Önce top oynayın. Oyunun kendisini o kadar unutuyoruz ki...22 tane adam çerçeveye bir tane top vuramadınız, döndünüz hakeme laf ediyorsunuz. Fenerbahçe taraftarının Gökhan Gönül konusunda aldatılmış hissetmesini anlamak lazım. Şenol Güneş'in Gökhan Gönül ile ilgili meseleye neden dahil olduğunu anlayamıyorum. Taraftarlık irrasyonel bir durum. Şenol Güneş neden Türkiye'deki maçların %90'ına bordo-mavi kıyafetle çıkıyor? Protesto haktır. Şenol Güneş'in bunu anlaması gerekir. Gökhan Gönül transferinin tam tersi olsaydı, Aziz Yıldırım'ın ne şikeciliği kalırdı ne ligi sabote ettiği." 

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