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Spor

GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ TERİM OLDU İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 00:05

-GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ TERİM OLDU İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, NTV Spor televizyon kanalında katıldığı ''Yüzde 100 Futbol'' programında, teknik direktör olarak Fatih Terim ile anlaştıklarını açıkladı. Aysal,  artık teknik direktörü açıklamanın zamanı geldiğini belirtirken, ''Bugün saat 19.05 itibariyle Sayın Fatih Terim ile el sıkıştık ve tam mutabakat sağladık. Güçlerimizi Galatasaray için birleştirme, başarı için elimizden gelen her şeyi yapma kararı aldık. Bu yakın işbirliği yarından itibaren başlayacak'' diye konuştu.

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