T24 - Forlan'ın teklife sıcak bakmamasıyla üzülen Galatasaraylılar'ı, Drogba'dan gelen haber heyecanlandırdı.



Galatasaray'a Didier Drogba'dan iyi haber geldi. Fildişi Sahilli oyuncu, menajeri aracılığıyla Türkiye'ye gelmeyi kabul ettiğini iletti.



Reyes, Ujfalusi ve Forlan için Atletico Madrid'le el sıkışan Galatasaray, bir dünya yıldızıyla daha temaslarını sürdürüyor.



Galatasaray'ın aylardır transferi için yoğun çaba harcadığı Chelsea'li Drobga ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fildişi Sahilli yıldız, menajeriyle Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dedi. Yıldız oyuncu, Chelsea'nin teklif ettiği 1 yıllık yeni sözleşmeyi de reddetti.



Galatasaray da Drogba'yı Türkiye'ye getirmek için çalışmalarına hız verdi. Bir yandan Forlan için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'a Drogba’dan gelen bu iyi haber yönetimin de yüzünü güldürdü.





