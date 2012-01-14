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Spor

Galatasaray'ın teklifi, FC Basel'in başını döndürdü

Galatasaray'ın İsviçre 1. Lig takımlarından ve lider olan FC Basel'in Arnavut Asıllı futbolcusu Shaqiri için yaptığı teklif, FC Basel ve Shaqiri'nin başını dödü

14 Ocak 2012 02:00

T24 - Galatasaray'ın İsviçre 1. Lig takımlarından ve lider olan FC Basel'in Arnavut Asıllı futbolcusu Shaqiri için yaptığı teklif, FC Basel ve Shaqiri'nin başını dödürdü.


Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Shaqiri'ye Galatasaray 10 milyon Frank transfer ücreti ve yılda da 4 milyon İsviçre frankı maaş ile çeşitli primler teklif etmişti. Bu teklif karşısında adeta şaşıran FC Basel yönetimi ile Shaqiri ne yapacağını şaşırdı.


Ancak Shaqiri'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, FC Basel yöneticilerin bu transferin zamansız olduğunu, FC Basel'in Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükseldiğini ve Bayer Münih ile iki önemli maçının olduğu hatırlatılarak, transferin zamansız olduğunu ifade ettiler.


Son zamanlarda FC Basel'in iki önemli oyuncusu Xhaka'ya Alman lig takımlarından Hamburg'un talip olması, arkasından Galatasaray'ın Sihirbaz-Cüce Shaqiri'ye inanılmaz teklifte bulunması, İsviçre spor kamuoyunu memnun etmiş görünüyor.


İspanya Marbela'da takımı ile kampta bulunan Shaqiri, Blick gazetesine yaptığı açıklamada, Galatasaray'a ilgi duyduğunu fakat Türkiye'ye gitmeye pek sıcak bakmadığını ifade ettiğini söylerken, transferin son günü olan 31.01 2012 tarihine kadar zamanı olduğunu, o zamana kadar da çok şeyin değişeceğini belirtti.


İsviçre gazeteleri FC Basel'in İsviçre liginde ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından sonra futbolcularının arananlar listesinde birinci sıraya yerleştirdiği görüşünü belirttiler.

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