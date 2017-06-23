"Galatasaray'ın şu an oynayan tek efsanesi Sabri'yi kapının önüne koydular!"

Hürriyet yazarı ve eski milli kaleci Rüştü Reçber, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ve Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'dan gönderilmesiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Kocaman için "karakterini ve özünü bildiğim özel insanlardandır; bazıları gibi içi, dışı farklı değildir" diyen Reçber, Sabri'nin gönderilmesi için "Sabri'yi kapının önüne koydular. Galatasaray’ın şu an oynayan tek efsanesidir. Galatasaray’ın sahadaki ruhudur" yorumunda bulundu.

Rüştü Reçber'in 23 Haziran 2017'de Hürriyet'te yayımlanan "Aykut Kocaman gibisi az bulunur" başlıklı yazısı şöyle:

Aykut Kocaman, karakterini ve özünü bildiğim özel insanlardan biridir. Bazıları gibi içi farklı, dışı farklı değildir. Biraz sessizdir ama yeri geldi mi de lafı karşısında kim olursa olsun söyler. Mesela mı?

1- “Aziz Yıldırım ile ortak noktamız Fenerbahçe’dir” sözü her babayiğidin uluorta söyleyemeyeceği türden bir cümle... Hele bir de beraber çalışacaksanız.

2- Bir kesim, “Milli takım bırakılamaz” diyor ya, Aykut Kocaman, “Size ne?” dedi. Haklı da...

Ben de bıraktım, hatta tek jübilemi milli takımda yaptım. Yani milli takım bırakılabilir, orası kovulma yeri değildir.

"Riva'dan gelen para iyi kullanılmalı"

Türk futbol tarihinde, kulüpler bazında tek seferde en büyük geliri elde ettiler. Tabii kulübün gelecekteki teminatı olan bu yeri geçmişin faturası olarak satmak zorunda kaldılar. Şimdi asıl önemli olan borçları mümkün olduğunca azaltmak ve kulubün geleceğini garanti altına alabilmek. Bunu bekleyip göreceğiz. Yine eskisi gibi olursa, olan satılan geleceğe olur.

"Bruma giderken alkışı hak etti"

Mali kriz ile uğraşan kuluplerimiz ister istemez bazı kararlar almak zorunda. G.Saray da en fazla ihtiyaç duyulan oyuncusunu satmak zorunda kaldı. Kimileri kızabilir, kimileri de başarı olarak değerlendirebilir. Gerçek olan şu ki; burada hem yöneticilik başarısı hem de futbolcuyu pazarlayan menajerin başarısı var. Nasıl mı?..

1- Sözleşmesini uzatmayan Bruma 6 ay sonra istediği yere imza atabilirdi. Dolayısıyla kulüp hiç para alamadan futbolcuyu kaybetmiş olurdu.

2- Menajer Ahmet Bulut Galatasaray’a, tıpkı Atınç’ta olduğu gibi Bruma’yı da ısrarla isteyen Lepzig’e sihrini kullanarak toplamda 15 milyon Euro kazandırttı. Bravo.

3- Şimdi asıl alkışı da Bruma’ya verelim. “Hayır, ben imza da atmıyorum ve kalıyorum” deyip Ocak’ta istediği yere gider ve bedava olduğu için de para olarak çok daha fazlasını alırdı. Fakat bunu yapmadı ve, “Hayallerim benim için daha önemli” diyerek adım attı. İyi ki de attı.

Bu sayede sarı-kırmızılıların gönlünde taht kurdu.

"Sabri'yi kapının önüne koydular"

Galatasaray’ın şu an oynayan tek efsanesidir. Galatasaray’ın sahadaki ruhudur.

"Galatasaraylı olduğu için, ne yapıldıysa, “Boynum kıldan ince” deyip sustu. Galatasaray onu yollamak için milyonlarca Euro harcayıp sağ bek aldı ama nafile; yine o oynadı. Böyle bir değeri ise şimdi sessiz sedasız kapı önüne koydular. Güzel bir şekilde bile sana ‘güle güle’ demediler..."

Sabriciğim üzülme...

Burası Türkiye ve bu yönetici zihniyetinden bir şey bekleme..

Lakin seni bu taraftar her zaman "ALİ SAMİ YEN’DEN KALAN SON RUH" diye hatırlayacaktır..

Nihat Kahveci: Fatih Terim'e anlamlı mesaj

Hoca, Fransa 2016 ya giderken Tümer Metin, Tuncay Şanlı ve Nihat Kahveci’yi takımda hem abilik yapsınlar hem de teknik ekibe yardımcı olsunlar diye götürdü. Fakat son Kosova maçından sonra alışık olduğumuz gibi (kendisi hariç herkes) bu üç ismin de başarısızlıkta pay sahibi olduklarını ifade eden “Pratikte doğruydu fakat teoride değildi” açıklaması gelince, sevgili Nihat da çıkıp, Fransa 2016 için Türk halkından özür diledi.

Yaptığı, aslında kendi başarısızlığında herkesi hedef gösteren Fatih Terim’e idi. “Senin yapamadığını biz yaparız hocam” dedi. Anlayana... Hoca önce futbolcularına, şimdi de o dönemde beraber olduğu yardımcı ekibine başarısızlığı yıktı. Bakalım sıra hangi ekipte veya kimlerde?

"Şenol Hoca'nın işi daha zor olacak"

"Şenol Hoca'nın takımı geçen sezona, kaybettiği güçlü silahlarında yoksun başlamıştı. Bu gidişatla yine aynı senaryoyu yaşayacağız gibi geliyor. Fakat bu sene Başakşehir de dahil şampiyonluğun diğer adayları ciddi hazırlanıyorlar. Yani hızlı hareket etmezlerse işler geçen seneden daha zor olacaktır"